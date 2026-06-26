Proje kapsamında ayrıca, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Ayanıs Mahallesi arasındaki yaklaşık 32 kilometrelik yol ağında da çalışmaların başlaması planlanıyor. Böylece proje tamamlandığında, kent ulaşımına yaklaşık 50 kilometrelik modern ve konforlu bir sahil yolu kazandırılmış olacak.

Van Gölü’nün eşsiz kıyılarını modern bir ulaşım ağıyla buluşturan 4 etap ve 18 kilometrelik Sahil Yolu Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl üç etabın tamamlanmasının ardından, bu yıl dördüncü etapta da çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. Çalışma kapsamında ekipler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne bağlanan kavşakta asfalt serimi yapıyor.

ÇALIŞMALAR BELEDİYENİN İDARİ İŞGÜCÜ İLE YÜRÜTÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca belediyenin idari iş gücü ve öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalarda; Van İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden başlayarak, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar uzanan 6 kilometrelik dördüncü etapta çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sezonla birlikte başlayan çalışmalarda, yolun altyapısından asfalt serimine kadar, tüm aşamaların titiz bir şekilde yürütüldüğü aktarıldı.

Yaklaşık 6 kilometrelik alanda daha önce yarma, dolgu, yol altyapı, üstyapı ve reglaj gibi çalımalar büyük ölçüde tamamlanırken, sıcak asfalt serimi devam ediyor. Yapılan çalışmalarla daha önce Tuşba Belediyesi tarafından yapılan mevcut sahil yolu genişletilerek, 20 metre ve dört şeride çıkarılırken, yol boyu rekreasyon alanı ve aydınlatma çalışmaları da yapılıyor. Yapılan çalışmalarla yeni bir ulaşım ve yaşam koridoruna haline getirilen yol, dördüncü etabın da tamamlanması ile birlikte 18 kilometrelik uzunluğa ulaşıyor.

SAHİL YOLU AYANIS’A UZANIYOR; HEDEF 50 KİLOMETRE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde çalışmaları yerinde inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ile Ayanıs Mahallesi arasındaki yaklaşık 32 kilometrelik yol ağında da çalışma yapılacağının müjdesini verdi. Böylece projenin tamamında 50 kilometrelik bir sahil yolu kente kazandırılacak.

Van Gölü kıyısında kesintisiz ulaşım sağlayan ve Edremit’teki Uygulama Oteli’nden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne kadar uzanan Van Gölü Sahil Yolu, üç merkez ilçeyi Van Gölü’nün eşsiz kıyılarıyla buluştururken, modern ulaşım ağı, sosyal donatıları ve rekreasyon alanlarıyla kente değer kattı.