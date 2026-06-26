Van Büyükşehir Belediyespor, 8-13 yaş arası çocuk ve gençlere, yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkânı sağlıyor. Tamamen ücretsiz olan Yaz Spor okullarında Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Atletizm, Dağcılık, Judo, Taekwondo, Tekerlekli paten, Halk oyunları, Yüzme, Satranç, Kuraş, Güreş, Muay thai, Kick boks, Boks ve Tenis olmak üzere toplam 18 branşta eğitim verilecek.

Kontenjanların sınırlı olduğu yaz spor okulları için kayıtlar, 29 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Beyaz Masa biriminde veliler tarafından şahsen yapılacak.

Bu yılın tanıtım çalışmalarında WAKO Kick Boks Dünya Kupası'nda başarı elde eden sporculara da yer veren Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençleri spora teşvik etmeyi hedefliyor.

6 Temmuz tarihinde ücretsiz malzeme dağıtımı ile başlayacak yaz spor okullarında, bu yıl da yetenek taramaları gerçekleşen ve taramalar sonucunda seçilen sporculara Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden lisans çıkartılarak spor hayatlarına devam ettirilecek. Yaz Spor Okulları 1 Eylül Cuma günü sona erecek.

Öte yandan Van Büyükşehir Belediyespor tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen yaz spor okullarında 9 branşta eğitim verilmişti. Bu yıl ise branş sayısı iki katına çıkarılarak 18'e yükseltildi. Böylece çocuk ve gençlere daha geniş bir yelpazede spor yapma imkânı sunulacak.