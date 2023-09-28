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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van’da ilk kez kurulan ‘Van Gölü Canavarları Bisiklet Yarış Takımı’ ulusal ve uluslararası çapta düzenlenecek olan bisiklet yarışlarına katılmak üzere kolları sıvadı.

Yarışlar için çalışmalara başlayan bisiklet takımı, şehir içinde turlar düzenliyor.

Bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı, Van Gölü havzasının tanıtımını amaçlayan bisiklet takımı, ilerleyen zamanlarda gerçekleştirilecek bisiklet yarışlarına katılmak üzere pedala asılmaya başladı.

Van ve bölgenin adını bisiklet yarışlarıyla da duyurmak isteyen Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımı, ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Konu ile ilgili olarak Vangölü Aktivistleri Derneği tarafından yapılan açıklamada; “Ulusal ve uluslararası alanda bölgemizi ilk kez temsil edecek bisiklet yarış takımımız olan “Van Gölü Canavarları Bisiklet Takımı” çalışmalarına başladı. Gençlerimize sahip çıkarak başarılı olmalarında hepimize görev düşüyor. Başarılar Van Gölü Canavarları” denildi.