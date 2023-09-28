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Milyonlarca Müslüman kutsal topraklara ulaşmak için Diyanet'in açıklamasına kulak kesildi.

Önemli haber ise bugün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş, TRT Haber özel yayınında soruları cevapladı, gündemi değerlendirdi.

"En geç kasım ayı başında kuralar çekilecek"

2024 Hac yolculuğu için başvuruların devam ettiğini ifade eden Erbaş,

Müracaatlar bittikten bir müddet sonra ki öyle zannediyorum çok geciktirmeyeceğiz. Belki kasımın başlarında, belki ekimin sonlarında kura çekimi merasimimizi gerçekleştireceğiz.

Hacca gitmek için geçmiş yıllarda müracaat eden kişi sayısının yaklaşık 2,5 milyon olduğunu aktaran Erbaş, "Bu yıl ne kadar olacak ona bakacağız. Onlar içinden 85 bin kadar kardeşimize kura çıkacak" diye konuştu.

"Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları lanetliyorum"

Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıları lanetleyene Erbaş, İslam dininde kutsallara hakaret etmenin olmadığını söyledi.

Erbaş, şöyle devam etti:

İslam karşıtlığı, İslam düşmanlığı hareketleriyle Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıları her zaman olduğu gibi buradan da lanetliyorum. Bu kabul edilebilir değil bizim inancımızda. Hangi dine hangi inanca sahip olursa olsun insanlar onların kutsallarına hakaret etmek kutsallarına saldırmak kesinlikle yasaktır.

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