Tahmini Okuma Süresi: dakika

Wanhaber / Haber Bülteni

Kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki yol ağını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca Muradiye ilçesine bağlı 8 kilometrelik Babacan- Devetaş grup mahalle yolu, 3.2 kilometrelik Yukarı Argit ve 1.8 kilometrelik Keçikıran Mahalle yolundaki çalışmalar tamamlandı. Toprak işleri, sanat yapıları ve PMT serimi yapılan mahalle yolları sıcak asfalta kavuştu.

Ayrıca Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çizgi çalışması da yapılan mahalle yolları daha konforlu ve güvenli hale getirildi.