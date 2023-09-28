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Türkiye yerel seçim heyecanının gölgesinde yeni yasama yılını açacak. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerin seçim sürecine kadar meclis çalışmalarına devam edecek. Gündemin ilk sıralarını meşgul eden iki madde var, torba teklifi ve sivil anayasa.

TORBA TEKLİFİN İÇİNDE NELER OLACAK?

Bakanlıklar torba teklifi için hazırlıklarını tamamladı. Bu torba teklifin içinde birbirinden bağımsız birçok konuda değişiklik gösteren yasa teklifleri var. Teklifin emekli maaşlarını, zamları ve günübirlik kiralamaları içermesi bekleniyor.

SİVİL ANAYASA NEDİR ? ÇALIŞMALARDAN BEKLENTİ NE?

Türkiye şu an halihazırda 1982 Anayasasını kullanmaktadır. Bu Anayasa 1980 darbesinin bir ürünü olduğundan dolayı sivil anayasa terimine uymamaktadır. AK Parti sivil anayasaçalışmaları için düğmeye bastı.

12Eylül'de düzenlenen 1982 Yerine 2023 Anayasası Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye daha iyi bir anayasayı ziyadesiyle hak ediyor" demişti ve sivil anayasa isteğini yinelemişti.

AK Parti yeni anayasa için bir komisyon kuracak. Bu komisyonda, yeni anayasa çalışmalarında uygulanacak yol haritası ve takvime ilişkin esaslar ele alınacak. Komisyonun muhalefet partileri ile görüşme yapması beklenmekte.

BU YASAMA YILINDA MUHALEFET NE YAPMAYI PLANLIYOR?

Muhalefet partilerinin gündeminde ek vergiler, zamlar ve emekli maaşları var. Ayrıca muhalefet partilerinin de yeni anayasa çalışmaları için nasıl bir yol izleyecekleri merak konusu çünkü muhalefet cephesinin yeni anayasada parlamenter sistem beklentisi var.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta anayasa ile ilgili yaptığı açıklamada, "Hükümetin parlamenter sisteme dönüşle ilgili bir düşüncesi olsa buna destek veririz." dedi.

Özellikle İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı kesimlerinin yaptığı açıklamalara göreyeni anayasanın kabulü için bir diğer şartlarıysa ilk 4 maddeye ve 66. maddeye dokunulmaması.

ANAYASADA İLK 4 MADDE VE 66. MADDE NEDİR?

Madde 1-Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Madde 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

Madde 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı "İstiklal Marşı"dır. Başkenti Ankara'dır.

Madde 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Madde 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.

Kaynak: Haberler.com