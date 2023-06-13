Yürüyüşe Tarihi Kef Kalesi'nden başlayan, Mucizeler Manastırı'ndan Adilcevaz Kalesi'ne geçen dernek üyeleri, bölgedeki güzellikleri fotoğraf makineleri ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yaklaşık 20 kilometre yürüyen doğaseverler, "Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" sloganı atarak etkinliği tamamladı.

Dernek başkanı Ali Emrah Dağer, Van Gölü havzasındaki güzellikleri tanıtmak ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Dağer, "Bugün de burada ikinci foto safari ve Adilcevaz tarihi yürüyüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Tarihi Kef Kalesi'nde başlayan yürüyüşümüz Mucizeler Manastırı'nın ardından Adilcevaz Kalesi'nde son buldu. Amacımız, tarihi alanların turizme kazandırılmasını sağlamak ve bölgemizdeki güzelliklere dikkat çekmektir." dedi.AA