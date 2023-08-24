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Edinilen bilgilere göre Edremit, İpekyolu, Tuşba, Erciş, Gevaş ve Özalp’te çalıştırılmak üzere 40 personel alımı İŞKUR üzerinden yapılacak. Söz konusu işçi alımı için başvurular başlarken, başvuru süresinin 28 Ağustos Pazartesi’ye kadar süreceği kaydedildi.

Başvuruların ardından noter kurası ile alınacak işçiler, 9 ay süreli istihdam edilecek.

Alımlarda kontenjan dağılımı şu şekilde olacak İpekyolu:

10 kişi, Tuşba: 7 kişi, Edremit: 10 kişi, Özalp: 5 kişi, Gevaş: 4 kişi ve Erciş: 4 kişi.

BAŞVURU ŞARTLARI

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- Kuruma kayıtlı olmak,

3- 19 yaşından gün almış olmak,

4- Emekli ve malul aylığı almamak,

5- Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencisi hariç),

6- SGKlı olmamak (isteğe bağlı sigortalılık ve tarımsal faaliyet hariç),

7-Bu TYP'ye sadece merkez ilçeler Edremit, İpekyolu, Tuşba ile Erciş, Gevaş ve Özalp ilçelerinde ikamet edenler başvuru yapabilecekler.

ARANAN ŞARTLAR

1- TYP'de süresi dolanlar (27.09.2017 tarihinden itibaren 9 ay TYP’den faydalananlar programa katılamazlar)

2- Yasaklı duruma düşenler,

3-Aynı yıl içinde başlayan programlarda aynı adreste oturan birden fazla kişiler;

4-Hane geliri net asgari ücretin (1,5) bir buçuk katını aşanlar,

5- TYP yönetmeliği ve TYP genelgesine göre uygun şartları taşımayanlar programa katılamazlar.

Başvuruların ardından kuraların noter huzurunda 31.08.2023 tarihinde Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğünce çekileceği bildirildi. Kura çekiminin Nur Tatar Spor Salonu’nda saat 10.00’da olacağı belirtildi.

Söz konusu iş için başvuru yapmak isteyenlerin başvurularını e-devlet, Alo170 ve e-Şube üzerinden yapabilecekleri hatırlatıldı.