Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün hava yolu uçak, yolcu ve yük verileri açıklandı.

Aralık 2024’te ülkemiz genelinde iç hatlarda 66 bin 642, dış hatlarda 57 bin 738 olmak üzere üst geçişlerle birlikte toplam 169 bin 473 uçak trafiğine ulaşıldı. Uçak trafiği 2023 yılının Aralık ayı ile kıyaslandığında, iç hatlarda yüzde 3.7, dış hatlarda ise yüzde 7.3 artış oldu.

VAN’IN 2024 YILI ARALIK AYI UÇUŞ VERİLERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistiklerde Aralık 2024 verilerine göre, Van’da bir ayda bin 493 uçağın iniş – kalkış yaptığı öğrenildi.

2024 yılı Aralık ayı verilerine göre Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam yolcu sayısı 131 bin 836 oldu.

Aralık 2024’te Van Ferit Melen Havalimanı’nda iniş-kalkış yapan toplam ticari uçak sayısı 820, toplam kargo uçak sayısı ise 81 olarak kayıtlara geçti.

2023 yılı Aralık ayında Van’da hava yolu ile taşınan toplam yolcu sayısı 123 bin 320 olarak gerçekleşmişti. Açıklanan verilere göre 2024 Aralık döneminde bir önceki yıla göre hava yolu ile taşınan yolcu oranı yüzde 6 artış gösterdi.