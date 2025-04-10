Bugün düzenlenen Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın 2023-2024 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda İsa Berge ve Metin Aras aday olarak gösterildi.

Gerçekleşen olağan genel kurula alınmayan kişiler, mevcut yönetimin genel kurulun yönetiminde kooperatif tüzüğüne veya yasal prosedürlere uygun olmayan adımlar attığına yönelik durumların yaşandığını belirtti.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin 2023-2024 Yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaşanan olaylara tepki gösteren Metin Aras ve yönetimi, basın açıklamasında bulundu.

'ESNAF İSTEDİK ADAY OLDUK'

Aras yaptığı açıklamada, “Bugün Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi mali genel kuruluydu. Seçimlere daha 2 yıl var, bu mali genel kurulda asıl yapılması gerekenler, çalışmaların halka ibraz edilmesiydi. İki yıl öncesine kadar Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Türkiye’de ilk 10’da yer alıyordu, bölgenin en güçlü kooperatifiydi fakat şu anda maalesef kooperatif olmaması gereken bir noktada yer alıyor. Bu noktada esnafımız bizlere aday olmamız yönünde isteklerde bulundu, biz de bunun üzerine yaptığımız istişareler sonucu kabul ettik.” dedi.

'KOOPERATİF KAPANMA AŞAMASINA GELDİ'

Van Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde esnafa katkı sağlayacak çalışmalar yapılmadığını ifade eden Metin Aras, “Birinci risk grubunda olan kooperatif, mevcut yönetimle beraber beşinci risk grubuna girdi. Maalesef şu anda Türkiye genelinde sıralamaya bile giremiyor. Bu kooperatifi bu şekilde teslim etmemiştik, kabul etmiyoruz, kooperatif artık kapanma aşamasına geldi. Sıralama bir ile yedi arasında yer alır. 7. risk grubunda kooperatif kapatılırken, 6. risk grubunda ise banka kooperatife el koyar. Kapanma aşamasına gelinmiş neredeyse.” ifadelerine yer verdi.

'BİZE OY VERECEK ESNAFLAR İÇERİ ALINMADI'

Mali seçimlerin maalesef kabul edilemez bir şekilde gerçekleştiğini belirten Aras, mevcut yönetime oy vereceği kesin olan kişilerin içeri alınıp kendi seçmenlerinin dışarıda bırakıldığını ifade ederek, “Giriş kapısında üyelerimize yanlış numaralar verildi, bakanlık temsilcileri de bu durumun normal olmadığını dile getirdi. Mali genel kurullarda üye sayısının yüzde 10’u sağlandığında genel kurul açılır, buna zaten itirazımız yok fakat dışarıda bekleyen bine yakın kişiyi görmezden gelemezler, bu esnaflar neden içeriye alınmadı? Bu insanlar bize oy vereceklerdi ve bundan dolayı içeri alınmadı.” şeklinde konuştu.

'BU USULSÜZLÜĞÜ BAKANA AKTARACAĞIZ'

Yarın Van’a gelecek olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a da bu durumu dile getireceklerini söyleyen Metin Aras, “Biz bu durumun usulüne uygun şekilde yapılmadığını dile getirip, fırsat bulursak Sanayi ve Teknoloji Bakanı’na da diyeceğiz. Hakkaniyetle ve adil bir şekilde mali kurulun yapılmasını isterdik. Bu şekilde kaybeden diğer tarafı tebrik ederdi. Bu esnafın hakkını savunmaya devam edeceğiz. Ankara’dan gelen müfettiş dahi içeri alınmadı. Bu durumu kabul etmiyor ve yasal sürecin takipçisi olacağız.” dedi.

'SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Van Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul ve Van Lokantacılar, Fırıncılar, Pastacılar, Kahvaltıcılar ve Kasaplar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık da kendileri hakkında yapılan iddialara yanıt vererek yasal sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.