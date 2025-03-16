Bruki/Burukan aşiretinin önde gelen isimlerinden 13., 14. ve 15. Dönem Van Milletvekili Kinyas Kartal'ın oğlu, 19. Dönem Van Milletvekili Nadir Kartal hayatını kaybetti.

En yaşlı üye sıfatıyla bir dönem Meclis Başkanlığı da yapmış olan Kinyas Kartal'ın on çocuğundan biri olan Nadir Kartal, 79 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Eczacılık Fakültesi'nden mezun olan Nadir Kartal, bir dönem serbest eczacılık yaptı. Babasının ardından 19. Dönemde Van Milletvekilliği yapan Kartal, evli ve üç çocuk babasıdır.