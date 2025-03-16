SBK Vakfı Ramazan programları dahilinde çeşitli illerde iftar programı düzenledi. Vakfın Ramazan boyunca düzenlediği programların 10. durağı bu kez Van oldu.

Van’da gerçekleştirilen iftar programında 100 üniversite öğrencisi ile bir araya gelen vakıf, bazı gençlere burs sözü verdi.

Van YYÜ'deki öğrencilere burs desteği

SBK Vakfı’nın kurucusu Sezgin Baran Korkmaz, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulunarak, "Van’daki iftar programımızda öğrenci kardeşlerimizle bir araya gelerek, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerimiz için bir burs belirleme komitesi kurma kararı aldık. Artık burs desteği sağlanacak öğrencileri, yine üniversiteli gençlerimiz belirleyecek." ifadelerine yer verdi.

Öğrencilerden teşekkür

İftar programına katılan öğrenciler, akabinde halaylar çekti. Eğlence ortamında geçen programa katılan öğrenciler SBK Vakfı’na teşekkür etti.