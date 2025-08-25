Van’da, Türkiye genelinde olduğu gibi, kiralık ev sorunu; okulların açılacak olması, yeni memurların atanması ve üniversite öğrencilerinin şehre gelmeye başlayacak olması ile birlikte yeniden gündeme geldi.

Türkiye Emlak Birliği Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Van Emlakçılar ve Bilirkişiler Derneği Başkanı Orhan Özdek, açıklanan en son verilere göre ev ve işyerlerinde kira artışında tavan oranının yüzde 41,13 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Van’da konut stokunun yetersiz olduğunu ve temel sorunun, güncellenmeyen imar planları ve çarpık kentleşme olduğunu ifade eden Orhan Özdek, 1996 yılından bu yana kente uygulanabilir bir imar planının sunulmadığını söyledi.

“VAN YÜKSEK KİRA ARTIŞLARIYLA KARŞI KARŞIYA”

Özdek, “Van’da son yıllarda çok ciddi kira ve barınma sorunu yaşanıyor. Yeterince konut stokumuz yok, mevcut stoklar da erimiş durumda. Öğrenciler, memurlar, yerli ve yabancı turistler dilediği gibi ev bulamıyor, bu konuda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Şu anda Van, kiralarda metropol şehirlerle yarışır hale geldi ve çok yüksek kira artışlarıyla karşı karşıya. 3+1 nitelikli evler en az 18 bin-20 bin TL bandında, bu da asgari ücretle geçinen insanlar için büyük bir yük. Bu sorunun temel kaynağı imar. İmar planlarımız güncellenmiyor, çarpık yapılaşmanın önü alınamıyor, altyapı ve üstyapı sorunları çözülemiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1996’dan beri Van’a uygulanabilir bir imar planı sunmadı, hep revize halinde geldi. Bu da Van’ımızı çeşitli sıkıntılara itti. Orantısız göçle nüfusumuz her gün artıyor, bu da barınma sorununu büyütüyor.” dedi.

“HERKES YÜKSEK KİRALAR YÜZÜNDEN MAĞDUR”

Daha önce yüzde 25 ile sınırlı olan artışların, serbest piyasa ekonomisiyle yüzde 41,13’e yükseldiğini, bazı yerlerde ise yüzde 100'ün üzerinde olduğunu iddia eden Özdek, hem kiracılar hem ev sahiplerinin mağdur olduğunu dile getirdi.

Bu konuda yeterli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten Özdek, “Müteahhitler yeni projeler yapmak istiyor, ama imar sorunları nedeniyle önleri tıkanıyor. Tuşba, Edremit, Erciş yolu güzergahlarında yeni yerleşim alanları açılması lazım, ama imar el vermiyor. Van’ın gelişimi bu yüzden duruyor. Kira fiyatları 20 bin TL’nin altına düşmüyor, asgari ücret alan insanlar nasıl geçinsin? Öğrenciler, memurlar, buraya gelen herkes yüksek kiralar yüzünden mağdur. Türkiye genelinde de durum farklı değil. Daha önce kira artışları yüzde 25’le sınırlıydı, ama serbest piyasa ekonomisine geçildi, şimdi yüzde 41,13 olarak belirlense de bazı yerlerde yüzde 100’ün üzerinde artışlar oluyor. Kiracılar da ev sahipleri de mağdur, çünkü devlet bu konuda yeterli kanun çıkarmıyor. Ev sahiplerinin kiracılarla empati yapması lazım. Hükümetin acil eylem planları üretmesi, yeni yasalar çıkarması gerekiyor.” diye konuştu.

“VAN KİRA KONUSUNDA BÖLGEDEKİ EN PAHALI İLLERDEN BİRİ”

Van’ın, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kira fiyatları açısından en pahalı illerden biri olduğunu ifade eden Özdek, son olarak şunları söyledi: “Doğu Anadolu Bölgesi’nde, 14 ilin temsilcisi olarak söylüyorum, Van kira konusunda en yüksek illerden biri. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerle kıyaslandığında bile kiralarımız çok yüksek. Dar gelirli, asgari ücretli, emekli, öğrenci için bu kiralar sürdürülemez. Konut sayısını artırmak için imar sorunlarını çözmeliyiz, yeni alanlar açmalıyız. Aksi takdirde bu kaos devam edecek, insanlar barınma sorunuyla daha çok boğuşacak.”