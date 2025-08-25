Son dakika haberine göre; Terörsüz Türkiye yolunda ilerleme sürüyor.

PKK'nın silah bırakması ve kendini fesih ilanından sonra süreç, TBMM'de devam ediyor.

Bir yandan silah bırakma işlemlerinin devam ettiği belirtilirken TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çalışmalarını sürdürüyor.

DEM HEYETİ İMRALI'YA GİDİYOR

Bu kapsamda son ziyaretini PKK'nın silah bırakmasından sonra gerçekleştiren DEM Parti İmralı heyeti, yeniden adaya gidecek.

Heyetin, bu hafta Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINDAN SONRA İLK ZİYARET

Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol'un bulunması bekleniyor.

Ziyaret, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olacak.