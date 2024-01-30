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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanları için doğada yemleme çalışmaları yapıyor.

Yaban hayvanlarını koruma ve kontrol çalışmalarını da yürüten Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda karla kaplanan yüksek rakımlı bölgelerde yiyecek bulamayan hayvanlar için buğday, yeşillik gibi çeşitli yemleri doğaya bırakıyor.

Doğaya yiyecek bırakan DKMP Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, belirli periyotlarla doğaya yem ve yiyecek bırakmaya devam edecek.

Çetin geçen kış aylarında yaban hayvanlarının vahşi doğada ayakta kalmasına yardım eden DKMP ekipleri, mevsim şartları normale dönünceye kadar çalışmalarını sürdürecek.