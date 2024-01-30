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Geçen hafta 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir adayı da belli oldu.

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30’da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 3 saat sürdü.

Bu toplantının ardından Parti Meclisi (PM) toplantısına geçildi.

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının 1967 Van doğumlu olan Cemil Tugay olmasına karar verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir adayının açıklanmasının ardından "Değişim nerede diyenler İzmir'e baksın" değerlendirmesinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL, CEMİL TUGAY'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısı öncesinde Cemil Tugay ile bir araya gelmişti. Özel ile Tugay dün de görüşmüştü.

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Cemil Tugay, 1967 yılında Van’da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.