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Van’ın hem kent merkezinde hem de kırsal ve dağlık bölgelerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Ana arter ve ara arter yollarda biriken kar birikintilerini temizleyen belediye ekipleri, kaldırımlarda da temizlik çalışmalarını sürdürdü. Belediye ekipleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama işlemi de yaptı.

Hava sıcaklığının düştüğü Van’da son zamanlarda etkisini arttıran kar yağışı kırsal bölgelerde de hayatı olumsuz etkiliyor. 61 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığını açıklayan Van Büyükşehir Belediyesi, mahalle ve mezralarda da yol temizleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.