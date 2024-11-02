77 İlde Gerçekleştirilen Operasyonlar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamaya göre, bu operasyonlarda toplamda 4 ton 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aynı zamanda, uyuşturucu ticareti ile bağlantılı olarak 2 bin 587 kişi gözaltına alındı ve bu durum, ülke genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadelede büyük bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Operasyonun Kapsamı ve Katılımcılar

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi ve bu dev operasyona 6 bin 497 ekip, 16 bin 168 personel, 30 hava aracı ve 63 narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir, Ankara, İstanbul, Gaziantep gibi büyük şehirlerin yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanındaki pek çok ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar, uyuşturucu çetelerine karşı sürdürülen kararlı mücadelenin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Ele Geçirilen Uyuşturucular ve Uyuşturucu Haplar

Yapılan operasyonlarda yalnızca uyuşturucu madde değil, 2 milyon 244 bin 148 adet uyuşturucu hap da ele geçirildi. Bu durum, sokaklarda uyuşturucu satışını gerçekleştiren "torbacı" olarak bilinen kişilerin yakalanmasıyla sonuçlandı ve toplumu tehdit eden bu unsurlara karşı önemli bir darbe vuruldu. İçişleri Bakanı'nın açıklamaları, uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığı ve başarılı operasyonları vurgularken, toplumda güvenlik hissinin artırılması açısından da büyük bir öneme sahip.