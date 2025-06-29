Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2025 yaz kararnamesiyle adli yargı teşkilatında önemli görev değişiklikleri yapıldı. Bu kapsamda Van Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanırken, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara Van Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Harun Karahan, Van’da görev yaptığı süre boyunca adalet hizmetlerinin etkinliği ve yargı süreçlerinin hızlandırılması adına önemli çalışmalara imza atmıştı. Yeni görev yeri Hatay’da da başarılı çalışmalarına devam etmesi bekleniyor.

Van’ın yeni Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Osman Kara ise daha önceki görev yerlerinde yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettirmiş bir isim. Kara’nın, Van’daki adalet sistemine katkı sunması ve kentteki yargı hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi bekleniyor.

Görev değişikliklerinin önümüzdeki günlerde resmen devredilmesi bekleniyor.