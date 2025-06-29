Kent genelinde bakım onarım çalışmaları gerekçesiyle çok sayıda mahallede elektrik kesintisi yaşanacak. Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’ın 9 ilçesinde bugün (29 Haziran Pazar) özellikle güney ilçeleri ağırlıklı olmak üzere yüzlerce mahallede enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

Planlı bakım çalışmaları kapsamında İpekyolu ilçesinde 14, Edremit ilçesinde 13, Tuşba ilçesinde 1, Gürpınar ilçesinde 66, Gevaş ilçesinde 42, Başkale 42, Bahçesaray ilçesinde 16, Çatak ilçesinde 34, Saray ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 229 mahallede elektrik kesintisi olacak.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00- 17.00 saatleri arasında; Bostaniçi ve Yeni mahalle mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

16.00-18.00 saatleri arasında; Alipaşa, Akköprü Bahçıvan, Bostaniçi, Cevdet Paşa, Cumhuriyet, Esenler, Karşıyaka, Şerefiye, Serhat, Seyit Fehim Arvasi ve Vali Mithat Bey mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kavurma, Kurubaş, Şabaniye ve Süphan mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-11.00 saatleri arasında; Andaç ve Enginsu mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

14.00-15.00 saatleri arasında, Çayırbaşı, Çiçekli, Dönemeç, Gölkaşı, Kıyıcak, Köklü ve Köprüler mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA;

16.00-18.00 saatleri arasında; Akköprü mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR;

14.00-15.00 saatleri arasında; Akdoğu, Alnıak, Arındı, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bozyiğit, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Cevizalan, Çörekli, Cumhuriyet, Dağseven, Değirmendüzü, Dikbıyık, Dolaylı, Doluçıkın, Erkaldı, Geçerli, Geziyurt, Giyimli, Gölardı, Günbaşı, Hacıköy, Hamurkesen, Hoşap, Işıkpınar, Kalkanlı, Kapçık, Karakoç, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Koçgüden, Kuşdağı, Mollahüseyin, Murataldı, Oğuldamı, Ongun, Örmeli, Ortaköy, Öveçli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Savacık, Sevindik, Sıcaksu, Taşdöndüren, Taşlıyazı, Tepegören, Topçudeğirmeni, Topsakal, Topyıldız, Tutak, Tutmaç, Üçdoğan, Üçgen, Uzungedik, Yalınca, Yaramış, Yatağan, Yedisalkım, Yolaşan, Yoldüştü ve Yurtbaşı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

10.00-15.00 saatleri arasında; Gündoğan mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

14.00-15.00 saatleri arasında; Kızıltaş mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

10.00-11.00 saatleri arasında Altınsaç, Aydınocak, Bağlama, Dağyöre, Değirmitaş, Dilmetaş, Göründü, Hasbey, İkizler, İnköy, Kayalar, Kazanç, Koçak, Kurultu, Kuşluk, Orta, Mülk, Timar, Uysal, Yanıkçay, Yemişlik, Yoldöndü, Yuva, Abalı, Aladüz, Atalan, Andaç, Bahçelievler, Dereagzı, Dokuzağaç, Elmalı, Gölkaşı, Guzelkonak, Hişet, Karşıyaka, Pınarbaşı, Selimiye, Uğurveren ve Uysal mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

11.00-12.00 saatleri arasında; Abalı mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAŞKALE;

13.00-13.30 saatleri arasında Aşalan, Barış, Güroluk, Hafiziye, Hasanbey, Işıklı, Köprüağzı, Örencik, Örenkale, Ortayol, Tepebaşı ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

11.00-13.00 saatleri arasında; Açıkağıl, Akçalı, Aşağıküme, Aydemir, Azıklı, Belencik, Beşocak, Çakırdoğan, Dereiçi, Deringeçit, Dikilitaş, Ekecek, Erek, Esenyamaç, Hasanbey, Ilıcak, Keçilioba, Koçdağı, Kovalıpınar, Mahmutabat, Oğulveren, Öncüler, Ormetas, Sallıdere, Savaşköy, Tepebaşı, Tınazlı, Yukarıdallı, Yukarıdarıca ve Yukarıdikmen mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇATAK;

11.00-12.00 saatleri arasında; Adnan Menderes, Akçabük, Alacayar, Aşağınarlıca, Ağaçlık, Atlıhan, Bahçelievler, Bilgi, Boyunpınar, Çılga, Cumhuriyet, Dalbastı, Derebaşı, Dokuzdam, Eliaçık, Görentaş, Hacıosman, Işınlı, İslam, Kaçıt, Karşıyaka, Konalga, Korulu, Narlı, Onağıl, Övecek, Selçuklu, Sırmalı, Teknecik, Sözveren, Sugeldi, Toyga, Uzuntekne ve Yukarınarlıca mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

BAHÇESARAY;

10.00-12.00 saatleri arasında; Akyayla, Altındere, Altıntas, Bağcılar, Çatbayır, Cevizlibelen, Çömlekçi, Elmayaka, Güneyyamaç, İslam, Kartal, Kaşıkçılar, Paşaköy, Ünlüce, Yaşlıkavak ve Yaylakonak mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

SARAY;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kazımpaşa Mahallesi Saray Yibo kısımlarında planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.