Hayvanlarda görülen şap hastalığının ardından gerekli tedbirlerin alınması ve aşılama çalışmalarının yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kapatılan canlı hayvan pazarları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Yapılan çalışmaların ve aşılamaların ardından Hakkari’den sonra Van canlı hayvan pazarı da yeniden açıldı.

Bir ayı aşkın bir süre önce Van’da ilk olarak Tuşba ilçesinde bir hayvanda şap hastalığının görülmesinin ardından tedbir amacıyla canlı hayvan pazarı Bakanlık kararıyla kapatılmıştı. Yapılan çalışmaların ardından hastalığın kontrol altına alınması ile birlikte hayvan pazarının yeniden açılmasına karar verildi ve Van’da dün itibari ile söz konusu canlı hayvan pazarı yeniden açıldı.

GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Canlı hayvan pazarının dün itibari ile yeniden açıldığını belirten Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, WanHaber’e yaptığı açıklamada; “Canlı hayvan pazarını dün itibariyle açtık. Canlı hayvan pazarı hafta içi her gün açık olacak. Cumartesi - Pazar günleri açılmayacak, o günlerde temizlik işlemleri falan yapılıyor.” dedi.

Müdür Şişman, “Şuan aşılama oranlarımızı artırdık. Anadolu’da şuan itibari ile Hakkari ve Van canlı hayvan pazarları açıldı. Şuan için ilave tedbirlerimiz, gözetleme ve dezenfeksiyon faaliyetlerimiz devam ediyor. Elimizden gelen tedbirleri aldık. Veteriner hekimlerimiz orada takip ve gözetlemelerini sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.