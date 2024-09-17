Burs Fırsatı Yolda!

Van Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine büyük bir destek sunmak amacıyla burs başvurularını açtı; bu kapsamda, 2 bin öğrenciye 9 ay boyunca ayda 4 bin TL burs verilecek. Bu cömert destek, öğrencilerin eğitim süreçlerinde karşılaştıkları maddi zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor.

Başvuru Şartları ve Süreci Netleşti!

Van ili sınırlarında ikamet eden ancak başka şehirlerde üniversite kazanan öğrenciler ve vakıf üniversitelerinde %100 burs kazanan öğrenciler bu fırsattan yararlanabilecek. Başvurular online olarak van.bel.tr adresi üzerinden yapılacak; öğrencilere, başvurularını belirtilen süre içinde tamamlamaları hatırlatılıyor.

Maddi Destek İçin Kriterler ve Detaylar Açıklandı!

Başvuruların ardından yapılacak olan değerlendirme sürecinde, sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından ev ziyaretleri gerçekleştirilecek ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek. Bu süreç, başvuruların titizlikle inceleneceği ve en uygun adayların seçileceği anlamına geliyor.

Son Başvuru Tarihini Kaçırmayın!

Öğrenciler, burs başvurularını 27 Eylül tarihine kadar tamamlamak zorundalar. Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Daire Başkanlığı, başvuruların zamanında yapılmasının önemine vurgu yaparak, bu fırsatı kaçırmamanızı öneriyor.