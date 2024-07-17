Van Büyükşehir Belediyesi, burs başvurularının başladığını duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, projeyle üniversite öğrencilerinin eğitim masraflarının hafifletilmesi ve eğitimlerine katkı sunmanın hedeflendiği aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi, il dışında okuyan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri için başlattığı burs başvurularını almaya başladığını açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na şahsen yapılacak olan başvuruların ardından sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarının yapacağı araştırma ve ev ziyaretleriyle belirlenecek 2 bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca ayda 4 bin TL eğitim desteği verileceği kaydedildi.

Burs hakkı kazanacak öğrencilerin Van nüfusuna kayıtlı olması ve il dışında devlet üniversitelerinde okumaları, veya vakıf ve özel üniversitelerde yüzde 100 burslu eğitim görmeleri gerekiyor. Başvurularda öğrencilerden transkript, kimlik, üniversite kayıt belgesi isteniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; “Sağlanacak bu destekle üniversite öğrencilerinin gittiği bölgede daha iyi şartlarda eğitim görmeleri ve yaşamlarını idame ettirebilmeleri hedefleniyor” denildi.