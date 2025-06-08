Van’da ihtiyaç sahiplerine yönelik sıcak yemek dağıtımı, Van Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Van Şubesi iş birliğiyle yeni bir sisteme geçiyor. Daha önce ayrı ayrı yürütülen aşevi faaliyetleri, artık Kızılay Van Şubesi tarafından tek elden koordine edilecek. İki kurum arasında imzalanan bu düzenleme ile beraber hem kaynak kullanımı optimize edilecek hem de ihtiyaç sahiplerine daha etkin destek sağlanmış olacak.

Yeni sistemle beraber Van BŞB, operasyonun daha verimli yürütülmesi için Kızılay’a araç, personel ve gıda gibi ayni destek sağlayacak. Kızılay Van Başkanı Ahmet Ferhat Yeltekin, bu sayede kentteki yemek dağıtım sürecinin daha planlı ve koordineli bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Yeltekin konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Van Büyükşehir Belediyemizle ortak bir çalışma yürütüyoruz. Genel Sekreter Ulaş Akhan ile birlikte aldığımız karar ile ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtım operasyonunu artık Van Kızılay olarak biz üstleniyoruz. Bu süreçte Vali Ozan Balcı ve Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’ın büyük destekleri oldu. Şu anda hazırlıklar devam ediyor ve yakında belediyenin de destek sağladığı ihtiyaç sahiplerine Kızılay üzerinden sıcak yemek ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

Bu karar ile beraber Van Büyükşehir Belediyesinin aşevi faaliyetlerinin sona ereceğini aktaran Ahmet Ferhat Yeltekin, “Belediyemizin aşevi faaliyetleri sona erdi; artık operasyon Kızılay üzerinden yürütülecek. Böylece yemekler tek bir merkezden çıkacak, daha planlı olacak ve aynı sokağa birden fazla kurumun aracı gitmeyecek. Bu, her anlamda verimliliği artıracak bir sistem. Büyükşehir Belediyemiz bize hammadde, personel ve araç desteği sağlayarak bu süreçte yanımızda olacak. Valiliğimiz, belediyemiz ve vakıfların belirlediği ailelere sıcak yemek desteğini sürdüreceğiz. Bu sayede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan destek yaklaşık üç katına çıkacak.” diye konuştu.

Tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Yeltekin, Van BŞB’nin ayni destek sağlayacağını söyledi.