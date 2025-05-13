Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kurban kesimlerinin çevreye zarar verilmeden, hijyen kurallarına tam uyumlu şekilde yapılacağı belirtilerek, mezbahalarda randevu sistemiyle hizmet verileceği vurgulandı.
2025 Kurban Kesim Tarifesi:
• Küçükbaş hayvan: 500 TL
• Büyükbaş hayvan: 2.500 TL
Hizmet Verecek Mezbahalar ve İletişim Bilgileri:
• Erciş Mezbahası
Sorumlu: İsmet Kul — Tel: (505) 279 53 14
• Başkale Mezbahası
Sorumlu: Nedim Yılmaz — Tel: (542) 747 88 23
• Gevaş Mezbahası
Sorumlu: Tuna Delta — Tel: (543) 418 88 86
• Özalp Mezbahası
Sorumlu: Taner Aykut — Tel: (539) 481 73 72
• Muradiye Mezbahası
Sorumlu: Birol Dinç — Tel: (530) 119 26 54
• Çatak Mezbahası
Sorumlu: Mehmet Sait Pekbay — Tel: (545) 905 18 02
Yetkililer, vatandaşların yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına ilgili mezbahalarla önceden iletişime geçerek randevu almalarını tavsiye etti. Van Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimlerinin hem dini kurallara uygun hem de çevre ve halk sağlığına duyarlı biçimde yürütülmesini amaçlıyor.