Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, kurban kesimlerinin çevreye zarar verilmeden, hijyen kurallarına tam uyumlu şekilde yapılacağı belirtilerek, mezbahalarda randevu sistemiyle hizmet verileceği vurgulandı.

2025 Kurban Kesim Tarifesi:

• Küçükbaş hayvan: 500 TL

• Büyükbaş hayvan: 2.500 TL

Hizmet Verecek Mezbahalar ve İletişim Bilgileri:

• Erciş Mezbahası

Sorumlu: İsmet Kul — Tel: (505) 279 53 14

• Başkale Mezbahası

Sorumlu: Nedim Yılmaz — Tel: (542) 747 88 23

• Gevaş Mezbahası

Sorumlu: Tuna Delta — Tel: (543) 418 88 86

• Özalp Mezbahası

Sorumlu: Taner Aykut — Tel: (539) 481 73 72

• Muradiye Mezbahası

Sorumlu: Birol Dinç — Tel: (530) 119 26 54

• Çatak Mezbahası

Sorumlu: Mehmet Sait Pekbay — Tel: (545) 905 18 02

Yetkililer, vatandaşların yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına ilgili mezbahalarla önceden iletişime geçerek randevu almalarını tavsiye etti. Van Büyükşehir Belediyesi, kurban kesimlerinin hem dini kurallara uygun hem de çevre ve halk sağlığına duyarlı biçimde yürütülmesini amaçlıyor.