Van Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta Van nüfusuna kayıtlı olup, il dışında eğitim gören 2 bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca ayda 4 bin TL eğitim desteği vereceğini bildirdi. İl dışından gelip Van’da eğitim gören ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de yurt desteği verilmesini kararlaştıran belediye, ihtiyaç sahibi ailelerin ve kurum personelinin çocuklarına da kreş desteği vereceğini açıkladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ BİN 500 AİLEYE SOSYAL KART

Van Büyükşehir Belediyesi, ekonomik anlamda dezavantajlı durumda olan ihtiyaç sahibi ailelere destek olunacağını bildirdi. Sosyal hizmet ekiplerinin saha çalışmaları ile yerinde tespiti yapılan çok sayıda ihtiyaç sahibine düzenli olarak gıda kolisi ve nakdi yardımda bulunulduğunu bildiren Belediye, yapılacak tespitler neticesinde ilk aşamada bin 500 ihtiyaç sahibi aileye de “Sosyal Kart” vereceğini paylaştı.

ÇORBA İKRAM NOKTALARI ARTIRILACAK

Büyükşehir belediyesi, çorba dağıtım yerlerinin artırılacağını da kaydetti. Mobil çorba dağıtım araçlarının, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Fakültesi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İpekyolu Ek Binası, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kavşağında dağıtım yapacağı açıklandı.

Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren aşevinin de günlük olarak evlere sıcak yemek dağıtacağı, il dışından tedavi amaçlı Van’a gelen misafirlerin konakladığı misafirhanede de benzer şekilde yemek dağıtımı yapılacağı aktarıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, “İlk etapta Van nüfusuna kayıtlı olup, il dışında eğitim gören, ayrıca il dışından gelip ilimizde eğitim gören ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine önemli katkılar sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanında yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ve kurum personelimizin de çocuklarına kreş desteği de sağlayacağız. Ayrıca özellikle ekonomik alamda dezavantajlı olan ihtiyaç sahibi yurttaşlarımıza da sosyal kart vererek, bu yurttaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacağız. Belediye olarak yine hastane ve kentteki cezaevleri önünde günlük olarak ücretsiz sıcak çorba ikramı da yapacağız” dedi.

“Bunlar sadece ilk etapta yapacağımız çalışmalar” diyen Zeydan, “Halkımızdan da gelecek talepler doğrultusunda arkadaşlarımız bu çalışmalara yenilerini ekleyip, sosyal belediyecilik atağı gerçekleştireceğiz. 2025-2029 Stratejik Planı çalışmalarına da başladık. Burada halkımızla sürekli olarak bir araya gelerek talep ve isteklerine maksimum düzeyde cevap vermeye çalışacağız” diye konuştu.