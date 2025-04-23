İpekyolu Expo Fuar A.Ş. organizatörlüğünde hazırlıkları tamamlanan 13. Van İnşaat Yapı Dekorasyon ve Emlak Fuarı, Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açacak. Bölgenin en büyük inşaat fuarı 3 gün sürecek.

Hem yurt içi hem de yurt dışından çok sayıda profesyonel inşaat, yapı malzemeleri ve iş makineleri alanında faaliyet gösteren firmaların katılması beklenen fuarda, özellikle komşu ülke İran’dan da çok sayıda firmanın yer alacağı belirtiliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce denetlenecek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Van Organize Sanayi Bölgesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından desteklenen fuar, yarın düzenlenecek programla açılacak.

Doğa Peyzaj ve Botanik Mimarlık ana sponsorluğunda açılışı yapılacak olan fuar, 24-26 Nisan tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

İpekyolu Expo Fuar AŞ tarafından organize edilen fuarın koordinatörü Yakup Karaer, fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede: ''Bu yıl 13. kez kapılarını açacak Van İnşaat Yapı Fuarımız tüm inşaat yapı bileşenlerinin ve sektör paydaşlarının beklediği ve destek verdiği fuar durumundadır. Sektörde marka haline gelen firmalarımızın stant kurduğu ve yüzlerce çeşit markanın sergileneceği bu dev organizasyonumuzda bu yıl gerek yurtiçi ve gerekse yurtdışından profesyonel ziyaretçi beklenmektedir. Fuarımızda Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Irak ve İran’dan sektör temsilcilerinden oluşan heyetlerin ziyareti ile firmalarımıza uluslararası iş birliği bağlantıları kurma fırsatı sunulacaktır. Van İnşaat Mühendisleri Odası işbirliği ile düzenlenecek olan Van Yapı ve İnşaat Zirvesi ile düzenlenecek paneller ve sunumlar sayesinde sektördeki birçok yeni teknoloji hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır. Ayrıca geleceğe yönelik stratejiler geliştirerek değerli bilgi ve deneyimler sunulacaktır'' dedi.

Karaer, "Doğa Peyzaj ve Botanik Mimarlık Firmamızın ana sponsorluğunu üstlendiği fuarımıza başta Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, gibi kurumlar destek vermektedir. Özellikle İran, Irak ekseninde iş bağlantıları için büyük önem arz eden fuarımıza bölgede faaliyet gösteren üretici ve tedarikçi birçok firmanın katılımı ve yine sektöre hizmet sunan personel, akademisyen mimar, mühendis, meslek grupları tarafından ziyaret etmesi beklenmektedir’’ diye kaydetti.

Fuar Koordinatörü Yakup Karaer ; "İnşaat sektörü her geçen gün daha da gelişiyor ve yeniliklerle dolu bir geleceğe doğru ilerliyor. Bu dinamik sektördeki yenilikleri ve fırsatları keşfetmek, en son teknolojileri görmek ve sektör liderleriyle bir araya gelmek için tüm paydaşları ve ilgilileri 24-26 Nisan 2025 tarihlerinde İnşaat Fuarı'na katılmaya davet ediyoruz. Fuar açılış saatleri 10.00, kapanış saatleri 19.00 olacaktır" ifadelerini kullandı.