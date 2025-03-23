Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şubat 2025’e ait yayımladığı Kurulan/Kapanan Şirket istatistiklerine göre Van’da bir ayda 39 şirket kuruldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde 2025 yılı Şubat ayında 9 bin 131 şirket kuruldu. Aynı dönemde Doğu Anadolu Bölgesi’nde açılan toplam şirket sayısı ise 268 olarak kayıtlara geçti.

Bölgede 2025 yılı Şubat ayında en fazla şirket Malatya’da kurulurken, en az şirket ise Ardahan’da kuruldu.

Bu dönemde Malatya’da 63 şirket kurulurken, Ardahan’da yalnızca 1 şirketin kurulduğu kayıtlara geçti.

Aynı dönemde Van, bölgede Elazığ ile birlikte en fazla şirketin kurulduğu 2. il oldu.

Van’da Şubat ayında 39 şirket kuruldu, aynı dönemde 2 şirket ise kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki illerde kurulan şirket sayıları şu şekilde;

Malatya 63, Van 39, Elazığ 39, Erzurum 33, Ağrı 22, Bitlis 19, Bingöl 12, Hakkari 9, Muş 9, Erzincan 9, Kars 5, Tunceli 4, Iğdır 4, Ardahan 1.