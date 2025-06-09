Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Madleen gemisine İsrail tarafından askeri operasyon yapılması ve 12 insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına ilişkin Van Barosu’ndan yazılı açıklama yapıldı.

"İNSANLIK ONURUNU HİÇE SAYAN BİR EYLEMLE KARŞIMIZA ÇIKMIŞTIR"

Van Barosu sosyal medya hesabından yapılan ‘insani yardım engellenemez’ denilerek yapılan açıklamada; “Uluslararası kamuoyunun gözü önünde süregelen Gazze ablukası, bugün bir kez daha insan haklarını, uluslararası hukuku, savaş hukukunu ve insanlık onurunu hiçe sayan bir eylemle karşımıza çıkmıştır. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak isteyen 12 kişinin "Madleen" adlı sivil yardım gemisiyle Gazze'ye ulaşmak üzereyken İsrail güçleri tarafından alıkonması ve gözaltına alınması, açıkça hukuk dışı, keyfi ve orantısız bir uygulamadır.” denildi.

"İSRAİL, İNSAN ONURUNU VE İNSANİ YARDIM HAKKINI DA HEDEF ALMIŞTIR"

Yazılı açıklamanın devamında, “Van Barosu olarak hatırlatmak isteriz ki, sivil halkın temel ihtiyaçlarına erişimini sağlamak amacıyla yapılan insani yardım faaliyetleri, uluslararası hukukun, savaş hukukunun ve evrensel insan hakları ilkelerinin koruması altındadır. Bu tür yardımları engellemek ve barışçıl sivil aktivistleri zorla alıkoymak, hem insan hakları hukukunun hem de deniz hukukunun ağır ihlalidir. Aynı zamanda insanlık onurunun açıkça zedelenmesidir. Gazze halkı aylardır süren abluka, bombardıman ve insani kriz ile karşı karşıya kalırken, dünyanın dört bir yanından vicdan sahibi insanların bu krize sessiz kalmaması son derece değerlidir. İsrail'in bu eylemi yalnızca aktivistleri değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünü, insan onurunu ve insani yardım hakkını da hedef almıştır.

Van Barosu olarak; Alıkonulan tüm aktivistlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını, İsrail'in uluslararası hukuka, savaş hukukuna ve insan haklarına aykırı uygulamalarına son vermesini, Uluslararası toplumun, sivil ve hukuki sorumluluğu olan tüm kurum ve devletlerin bu hukuksuzluğa karşı açık ve etkili bir tavır almasını, Barış, adalet ve insan haklarının evrenselliği adına talep ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.” ifadelerine yer verildi.