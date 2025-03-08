8 Mart Dünya Kadınlar Gününün emek veren, alın teri döken ve üreten tüm kadınların günü olduğunu belirten Van AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, “8 Mart kadınların ekonomik, politik ve sosyal hayatta eşit haklara sahip olabilme mücadelelerinin bir sembolü. Öncelikle kadınların bu anlamlı gününü kutluyor, emekleri, fedakârlıkları ve mücadeleleri için her birine şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Alpaslan yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan "Bizim gönül ve fikir dünyamızda kadın ve erkek, Allah'ın kulu olmakla da vatandaş olmakla da eşittir, biri diğerinden üstün değildir. Üstünlük gayrettedir, üretkenliktedir, ilimdedir, ahlaktadır, merhamettedir, erdemli olmaktadır." der. Bu anlayışla; AK Parti olarak bizler kadınların bireysel özgürlükleri ve sosyal hayattaki varlıkları için gösterdikleri çabayı, bir lütuf değil, bir 'hak mücadelesi' olarak görüyoruz...” ifadelerini kullandı.

“KADINLARIMIZLA YENİ BİR HİKÂYE YAZIYORUZ”

AK Parti dönemiyle beraber kadınların istihdam oranının artarak devam ettiğini dile getiren Alpaslan, “Yasakların tarihe gömülmesi, 81 ilde açtığımız üniversiteler ile bugün üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük bir artış yaşandı. Kız öğrencilerin üniversitede okullaşma oranı iktidara geldiğimiz 2002 yılından bugüne hızla yükselerek yüzde 52'lere ulaştı. ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK gibi kurumlarımızda, TEKNOFEST gençliğimizle, kadın mühendislerimiz ve teknoloji şirketlerimizle yeni bir hikâye yazıyoruz.” dedi.

“ÇABALARIMIZ NETİCESİNDE KADINLARDA EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİNİ TAMAMLAMA ORANI ARTTI”

Kadınların en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranının artış gösterdiğini ifade eden Van AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zerrin Alpaslan, “ŞÖNİM, Kadın Konuk Evi, KADES, Elektronik Kelepçe, ALO 183 gibi uygulamaları hayata geçirerek kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik önemli adımlar atıldı. Aile içi şiddeti şikâyete tabi olmaktan çıkardık. Daha pek çok alanda tarihi nitelikte adımlar attık. Bu çabalarımız neticesinde de en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranı kadınlarda yüzde 70'lerden yüzde 90'lar seviyesine ulaştı.” diye konuştu.

Alpaslan son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Kadın ve erkeği birbirinden üstün görmeyen yüce dinimiz ve kadim kültürümüzün mensubu olarak; evinde, fabrikada, tarlada, kendi işinin başında, alın teriyle, emeğiyle fedakârca destan yazan tüm kadınların başarılarıyla gurur duyuyoruz.

Kadın hakları konusundaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyor ve 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü en içten duygularımla kutluyorum.”