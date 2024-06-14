Van AK Parti İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramın ikinci günü partililerle bir araya gelecek.

17 Haziran Pazartesi günü saat 15.30’da gerçekleşecek ve AK Parti İl Binası önünde yer alan Millet Bahçesinde yapılacak olan bayramlaşma programına tüm Vanlılar davet edildi.

Bayramlaşma programına başta AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray olmak üzere, Milletvekilleri, parti temsilcilerinin katılması bekleniyor.

İl Başkanlığı tarafından yapılan paylaşımda Van AK Parti İl Başkanı Emre Güray, vatandaşları bayramlaşma programına davet etti.

Yapılan paylaşımda, “Aileniz ve sevdikleriniz ile birlikte sağlık, huzur, mutluluk dolu nice bayramlar dilerim. Bayramlaşma programımıza tüm hemşerilerimiz davetlidir.” denildi.