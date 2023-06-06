Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevine bakan Mehmet Ulutaş, bu görevine asaleten atandı.

Bakanlık makamının 30/05/2023 tarih ve 591050 sayılı oluru ile AFAD İl Müdürlüğü görevine atanan Ulutaş, bu görevi asaleten yürütecek.

MEHMET ULUTAŞ KİMDİR?

1985 Ankara doğumlu olan Ulutaş, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladı. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Öğretmenliği Bölümünden ve Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2009 yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde sivil memur olarak göreve başladı. 2011 yılından itibaren AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünde farklı kademelerde görev aldı.

Mesleki Deneyimler:

Eğitmenlikleri:

- Kentsel Arama Kurtarma Eğitmenliği

- Doğada Arama Kurtarma (Yaz ve Kış) Eğitici Eğitmenliği

- Çığda Arama Kurtarma Eğitmenliği

- Uzaktan Görüntüleme Sistemleri (Drone) Eğitmenliği

Katıldığı Başlıca Görev ve Tatbikatlar:

Görevler:

- 2011 Van Depremleri

- 2016 Siirt Şirvan Madem Göçüğü Saha Koordinasyonu

- 2019 Elazığ Depremi

- 2020 İzmir Depremi Saha Koordinasyonu

Başta olmak üzere meslek hayatı boyunca 200'ü aşkın kurtarma görevi ve çok sayıda tatbikatlarda, tatbikatların organizasyon ve icrasında görev aldı. Evli ve üç çocuk babasıdır.