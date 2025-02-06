Van Valisi Ozan Balcı, Kahramanmaraş Merkezli depremlerin ikinci yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada; “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 9 saat arayla yaşanan iki büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı vefatlarının ikinci sene-i devriyesinden rahmetle anıyorum” dedi.

Vali Balcı; “Depremin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak yaralarımızı beraberce sardık. Asrın felaketini asrın dayanışmasına dönüştürdük. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla maddi ve manevi olarak deprem bölgesindeki yaraların sarılması, özellikle de kardeş ilimiz Malatya'da tüm Vanlı hemşerilerimizin ve kamu kurumlarımızın desteğiyle var gücümüzle çalıştık. Doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün değil ancak afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak vereceği zararları azaltabiliriz. Ülkemizin ve ilimizin deprem kuşağında yer aldığını unutmayalım ve depremin zararlarından korunmak için bireysel tedbirlerimizi de ihmal etmeyelim” ifadelerine yer verdi.

Vali Balcı, yazılı mesajını şu şekilde tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle, asrın felaketinin ikinci yıl dönümünde, ülkemize ve aziz milletimize derin acılar yaşatan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, tüm Vanlı hemşehrilerimize yardımseverlikleri nedeniyle teşekkür ediyor, böyle büyük felaketlerin ve acıların ülkemizde bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum.”