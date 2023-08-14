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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Valisi Ozan Balcı, ilk olarak Erciş yolu üzerinde 717 bin metrekare alanda yapımı devam eden millet bahçesinde incelemelerde bulundu.

Burada Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’dan bilgi alan Vali Balcı, yatırım ve projeleri inceledi.

Vali Ozan Balcı’ya AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu ile YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve beraberindekiler de eşlik etti.

BEDESTEN ÇARŞISINI İNCELEDİ

Vali Ozan Balcı daha sonra Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Kayhan Türkmenoğlu, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ve beraberindekilerle birlikte Tuşba Belediyesi tarafından Abdurrahman Gazi Mahallesinde yapımı devam eden bedesten çarşısını inceledi. Vali Balcı burada da Başkan Akman’dan bilgi alarak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.