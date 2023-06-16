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2022-2023 Eğitim Öğretimde karne heyecanı yaşanırken, Van Valisi Ozan Balcı da yıl sonu mesajı yayımladı.

Vali Balcı; “2022-2023 Eğitim Öğretim yılını tamamladığımız bugünde öğrencilerimizin karne heyecanını paylaşıyor, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Vali Balcı; “Sevgili Öğrenciler, yaz boyunca dinlenip, eğlenmeyi fazlasıyla hak ediyorsunuz. Önümüzdeki yıl için yeni hedefler belirleyip, kendinizi ona göre yetiştirmelisiniz. Sizi dinlendirecek aktivitelerin yanı sıra kendinizi yetersiz gördüğünüz konularda eksiklerinizi tamamlamalı ve en önemlisi de bol bol kitap okumayı ihmal etmemelisiniz” diye kaydetti.

“BAŞARISIZLIĞIN SORUMLUSU SADECE ÖĞRENCİ DEĞİLDİR”

Velilere seslenen Vali Balcı, “Kıymetli Velilerimiz; Hiçbir başarısızlık tesadüf değildir, hiçbir başarısızlığın sorumlusu sadece öğrenci değildir. Evlatlarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi bir insan olması ve nitelikli bir insan olarak yetişmesi de bizim için çok önemli.

Çünkü nitelikli bireyler nitelikli toplumu oluşturur. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Gerçek başarı ikisini birleştiren başarıdır” ifadelerine yer verdi.

Öğretmenlere de teşekkür eden Vali Balcı, mesajını şu ifadelerle tamamladı; “Bu vesileyle; uzun ve yorucu bir ders yılı boyunca fedakârca görev yapan, kendilerini en yakın çalışma arkadaşlarım olarak gördüğüm öğretmenlerimize emeklerinden dolayı teşekkür eder, tüm velilerimize sağlık ve mutluluk dolu günler, sevgili öğrencilerimize de gönüllerince eğlendikleri bir yaz tatili geçirmelerini dilerim."