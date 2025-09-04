Van Valisi Ozan Balcı ve il protokolü, kentte yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulundu. Balcı, Van Sahil Yolu’nun 4. etabını ziyaret ederek, yolun üniversiteye bağlantı sağladığını belirtti. Ayrıca, ilerleyen dönemde sahil yolunun Mollakasım’a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etti.

Van'da sahil yolu projesi kapsamında 13 kilometresi tamamlanan yol, 5-5,5 km daha uzatılarak üniversiteye ulaşacak.

Sahil yolu; rekreasyon alanları, çocuk oyun alanları, kafeteryalar ve sosyal donatılarla yaşam alanı sunacak. Hedef, yolu Mollakasım’a kadar uzatmak.

2025 sonuna kadar bin dönümlük alanda genişletme ve rekreasyon çalışmaları devam edecek ve toplam 18 km yol ile 2 bin dönüm rekreasyon alana sahip olacak.

Balcı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Şu anda bulunduğumuz yer de sahil yolunun devamı ve şu ana kadar yaklaşık 13 kilometresi tamamlandı.

Rekreasyon alanlarıyla, sosyal donatılarıyla, yaşam alanlarıyla, çocuk oyun alanlarıyla birlikte inşallah 5–5,5 kilometrelik bir bölüm daha yapılarak yol, üniversiteye kadar ulaşacak. Yani uygulama otelinden girip üniversitenin içine kadar bu sahil yolu tamamlanmış olacak.”

Sahil yolu ile oyun alanları, kafeteryalar, lokantalar, sosyal donatılar ile birlikte Van’a yepyeni bir yaşam alanının kazandırılmaya çalışıldığını belirten Vali Balcı, “Sahil yolu sadece bir ulaşım yolu değil; aynı zamanda Van Gölü’nün gerdanlığı olacak. Van Denizi’nin incisi gibi parlayacak inşallah. Sosyal alanları ve yürüyüş yollarıyla hem dinlenme hem gezinti imkanı sunacak. Hedefimiz sadece üniversiteye kadar yapmak değil. İnşallah bu yolu Molla Kasım’a kadar uzatmak istiyoruz. Hedefimizi bu şekilde belirledik.

2025 yılı sonuna kadar kalan etaplarda genişletme çalışmaları devam edecek. Ayrıca, kalan yaklaşık bin dönümlük alanda da rekreasyon projeleri üzerinde çalışıyoruz. Uygulama otelinden üniversiteye kadar toplam 18 kilometrelik bir sahil yolu ve 2 bin dönümden fazla rekreasyon alanıyla Van’a değer katacak büyük bir proje olacak.” ifadelerini kullandı.