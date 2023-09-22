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Wanhaber / Haber Merkezi

Vali Ozan Balcı, Merkez İleri Biyolojik Arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan’dan tesisin işleyişi ile ilgili bilgi alan Vali Ozan Balcı, “Arıtma tesisinin Van Gölü’nün korunmasında önemli bir yeri var” dedi.

Van Gölü’nü korumak için 3 ilçede arıtma tesisi yapımının devam ettiğini kaydeden Vali Balcı; “Ayrıca Van Gölümüzün korunması için 3 ilçemizde arıtma tesisinin yapımı devam ediyor. 3 ilçemizde de ihale aşamasındayız. Bunun yanı sıra dip çamuru temizleme çalışmalarımızda şimdiye kadar 1 milyon 250 bin metreküp çamur temizledik” ifadelerini kullandı.

Vali Balcı; “Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde yürütülen Van Gölü Koruma Eylem Planı kapsamında gölümüzü gelecek nesillere masmavi olarak taşımak için aralıksız çalışıyoruz” dedi.