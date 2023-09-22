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Yavuz Selim Mahallesi'nde yapımına başlanılan tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte ilçenin arıtma ihtiyacı karşılanacak. Özellikle ileri biyolojik arıtma teknolojilerinin kullanılacağı tesis, iki kademe olarak karbon, azot ve fosfor giderimine dayalı olacak.

Tesis içerisinde yer alan üniteler genel olarak; ön arıtma (fiziksel arıtma), biyolojik arıtma, çamur arıtımı ve yardımcı tesisler alt başlıklarında yer alacak. Tesiste ayrıca kaba ızgara, ince ızgara, kum ve yağ tutma, giriş terfi merkezi, biyofosfor havuzları, havalandırma havuzları, son çöktürme havuzları, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, dezenfeksiyon ünitesi, çamur susuzlaştırma ünitesi, blower binası, idari binası yer alıyor.

Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, Van Gölü'nün kirlenmesinin önüne geçmek için ilçede yapımına başlanılan ileri teknolojik atık su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu. İlçenin en büyük bütçeli ve en önemli yatırımlarından bir tanesi olan atık su arıtma tesisinin Bendimahi Çayı'nı pis sulardan arıtacağını belirten Kaymakam Aydoğan, "Burada Van Gölü'nü korumayı hedefliyoruz.

Tabi Van Gölü'nü korumak demek, aynı zamanda Bendimahi Çayı'nı korumak demek. Bendimahi Çayı'nı korumak demek, bu çay üzerinde tarım yapan vatandaşlarımızın tarım ürünlerini daha verimli almasını, tarım ürünlerinin daha sağlıklı olmasını sağlamak demektir.

Biz bu projeyle hem tarıma katkı sağlamayı hem de ilkbahar ve yaz aylarında bölgemizin en önemli turistik değerlerinden biri olan inci kefali göçünün sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlamayı hedefliyoruz. Toplu balık ölümlerinin olmaması noktasında hayati bir öneme sahip olan bu tesis, inşallah Van Gölü havzasını koruma eylem planı çerçevesinde bölgemize hayırlar getirir" dedi.

Tesisin, Van Gölü'nün korunması ve temizlenmesi noktasında önemli bir çalışma olduğuna vurgu yapan Aydoğan, "İnşallah bu atık su arıtma tesisi bittiğinde hem Van Gölümüz daha iyi korunmuş olacak hem de balık ölümlerini de engellemiş olacağız. Ben bu anlamda bu çalışmanın ilçeye kazandırılmasında başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.iha