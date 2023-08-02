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Wanhaber / Haber Merkezi

Van’da 111 anaokulu yapılıyor. Van Valisi Ozan Balcı, yapımı devam eden okullara ilişkin bilgi aldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'den yapımı devam eden 111 anaokulu hakkında bilgi alan Vali Balcı, 577 derslikli anaokullarının çocukların akademik başarı ve sosyal gelişiminde önemli bir yere sahip olacağını söyledi.

Vali Balcı’nın Edremit ilçesinde yapımı devam eden anaokulu inşaatında yaptığı incelemeye Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da eşlik etti.