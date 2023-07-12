Türkiye bugünden itibaren aşırı yüksek sıcaklıkların etkisine giriyor.

Sıcaklıkların artması beraberinde sıcak çarpması vakalarını da getiriyor.

Hem ölümcül olabilen hem de kalıcı yan etkiler bırakabilen sıcak çarpması tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Bakan Koca uyardı

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken bir uyarı geldi.

Rahatsızlık yaşayanlara dikkat çekti

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıcak çarpmasının, vücut sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, "hipertermi" olarak da bilinen ciddi bir klinik durum olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

Yaşlılar ve çocuklar, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları olanlar sıcak çarpması için yüksek risk grubundadır. Bu gruptakilerin gün içinde sıcaklığın yüksek seviyelere ulaştığı saatlerde dışarıya çıkmamalarını öneriyoruz.

Koca, paylaşımında, İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Enes Seyda Şahiner'in sıcak çarpmasına ilişkin uyarılarını içeren videoya da yer verdi. ensonhaber