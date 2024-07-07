Van Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde Van-Bahçeray seferlerine başlamıştı. Dik ve virajlı olan yollarda güçlükle sefer yapan Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ilk kazasını yaptı. Can kaybanın olmadığı kazada maddi hasar meydana gelirken, işin uzmanları kazayı yorumladı.

MOR OTOBÜSLER O YOLA UYGUN DEĞİL

Konuyla ilgili açıklamada bulunan uzmanlar, mor otobüslerin alçak tabanlı olduğu için Bahçesaray yoluna uygun olmadığını söyledi. Bahçesaray yolunun dik ve fazla yokuşlu olduğundan dolayı yüksek tabanlı, Isuzu tarzı araçlarla ulaşımın sağlanması gerektiğini belirten uzmanlar, mor otobüslerin büyük bir kazaya sebebiyet vermemesi için seferlerin durdurulmasını istedi.

BAHÇESARAY VE ERCİŞ'E YENİ ARAÇ LAZIM

Bahçesaray ve Erciş'e kayyum döneminde sefer planlaması yapıldığı ve alınan görüşlerden sonra plandan vazgeçildiğini söyleyen uzmanlar "Bahçesaray ve Erciş için yüksek tabanlı araçlarla ulaşım sağlanabilir. Alçak tabanlı otobüsler hem kazaya mahal veriyor hem de sürüş ömrünü kısaltıyor. Seçimlerden önce Van Büyükşehir Belediyesi 16 adet yeni araç almak için girişimlerde bulunmuş fakat süreç seçime denk gelmişti. Şuanki mevcut belediye yönetiminin yeni araç alımı yaparak seferleri sürdürmesi gerekiyor. Uzman görüş almaları olası kazaları azaltacaktır" ifadesinde bulundu.