Ramazan ayında oruçlu insanların beslenme alışkanlıklarında ciddi değişiklikler oluyor. Uzun süre açlık üzerine hızlı yiyecek ve içecek tüketilmesiyle beraber hem kilo kontrolü zorlaşıyor hem de ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor.

Van’da Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, ramazan ayında beslenmelere dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, önemli uyarılarda bulundu.

Wanhaber’e konuşan Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, özellikle iftar saatlerinde dengeli ve ölçülü beslenmenin sağlık üzerinde olumlu etkilerine değindi.

“BEDENİN ORUÇ İLE DİNLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”

13 yıldır Van’da Beslenme ve Diyet Uzmanı olarak çalıştığını belirten Dr. Yıldız, “Ramazan ayının insanlara farz kılınmasının temel nedeninin vücut sağlığıyla alakalı olduğuna inanıyorum. Bir ay boyunca çalışan bir fabrikanın veya cansız bir metalin dahi bakıma ihtiyacı olduğu gibi biz insanların organları da olumsuzluklardan etkilenip hasar gördüğü için oruç ile onarımı ve dinlenmesi gerekiyor.” dedi.

“BİLİNÇLİ DAVRANILIRSA FAYDASI GÖRÜLÜR”

Dr. Diyetisyen Yıldız, “Oruç saatlerce hiçbir şey yememe olayı değil. İftar ve sahur arasında yiyecekleri tüketebilme olayıdır. O esnadaki davranışlarımız orucun faydasını olumlu veya olumsuz fark ettirir. Uzun süre yemeyince vücut sistemini yavaşlatmaya başlar. Doğal olarak da yavaşlamış bir sistem üzerine iftar ile başladığınız zaman bunu biraz bilinçli ve kontrollü yaparsanız saatlerce bir şey yememenin faydasını da almış olursunuz.” sözlerine yer verdi.

“İFTARDA ÇOK YEMEK CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA NEDEN OLUR”

İftarın hafif gıdalarla açılmasını öneren Yıldız, “Uzun süre aç kalındığı için iftar hafif bir ürünle açılabilir. Bu bir bardak su olabilir, bir iki hurma veya zeytin olabilir. Hemen ardından yemeğe devam etmek doğru değildir. Çünkü saatlerce vücut bir şey görmediği için durma evresinde. Aniden yoğun bir şeyi yiyerek onu uyarmak yerine basit bir şey göndererek biraz sonra gelecek yemeklere hazırlık yapması, ardından 10-15 dakika beklemek gerekiyor. Vücut uyarıldıktan sonra en doğru, en sağlıklı olan tek bir çeşit yemektir. Biraz daha gerçekçi olmak gerekirse günümüz şartlarında bunu uygulamak çok zor olsa da dikkat etmeli, bir servis tabağı oluşturmalı. Bu servis tabağında da çok dolu veya ağır şeylerin olmamasına dikkat edilmeli. Çünkü mideyi birden tıka basa doldurursak hazımsızlık, mide içeriği problemleri, şişkinlik gibi durumlar ortaya çıkar.” ifadelerine yer verdi.

“İFTARDA ASİTLİ İÇECEKLERDEN UZAK DURULMALI”

Diyetisyen Yıldız, asitli içecek uyarısında da bulunarak; “Normal olan, yemek esnasında sıvı tüketilmemesi. İnsanlarımız genelde iftarda değişik içecekler alıyor. Hem asitli hem de şerbetli içecek alıyor. Buna çok dikkat edilmeli. Ramazan ayında sadece iftarı açmak için bir su içilebilir. İftarı tamamladıktan sonra 4-5 saat hiçbir şey yenilmemelidir. Ardından bir meyve yenilebilir, bir yoğurt yenilebilir ve az oranda tatlı yenilebilir. Bu durum bir ara öğün olarak düşünülmeli.” dedi.

SAHUR UYARILARI

Sahur vaktiyle ilgili de görüşlerini dile getiren Dr. Yıldız, “Sahurda bir şey yenilmemesi taraftarıyım. Dini vecibelerden dolayı kalkılması iyi ama mümkün olduğunca su veya rahatsız etmeyecek bir iki küçük şeyle yetinilmeli. Evet sahur sünnettir, hadislere bakıldığında peygamber efendimizin yaptığı sahur bizim yaptığımız sahur gibi değil. Bizler tıka basa, ağır yemekler tüketiriz. En az yememiz gereken, vücudu en çok dinlendirmemiz gereken ay, tam tersi en çok yiyecek tükettiğimiz aya dönüşüyor. ‘Oruç tut sıhhat bul’ aslında doğru bir söz. Ama biz bunu yapmak yerine gece boyunca çok fazla yiyecek tüketiriz. Bu da ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor” sözlerine yer verdi.

“AŞIRI YEMEK ŞİDDETLİ BAŞ AĞRISI YAPAR”

Dikkat edilmemesi durumunda iftar sonrası rahatsızlıkların da başlayabileceğini aktaran Dr. Diyetisyen Sinan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı;

“Gün boyu vücut dinleniyor. İftar vaktiyle başlayan hazırlık sahura kadar devam ediyor. Asitli içecekler, çok yağlı ve ağır yemekler tüketmek ciddi mide problemlerine yol açıyor. Hastane acillerine en çok başvurma sayıları iftardan sonra oluyor. Yemek yenildikten sonra şiddetli baş ağrıları, halsizlik, uyku hali olmaya başlıyor. Bunun da tek nedeni vücuda bir anda yüklenmemizden kaynaklanıyor. Ayrıca kilo alımı da gerçekleşiyor. Bu nedenle hep dile getiriyoruz. Oruç iftar ile sahur arasında olan sürede önemlidir ve bu sürede dikkat etmek gerekiyor…”