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Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi, Van İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı görevlerinde de bulunan, daha sonra Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Suat Altın’ın ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetmesi Van sağlık camiasını derin üzüntüye sevk etti.

Van’da sevilen bir isim olan Uzm. Dr. Suat Altın’ın vefatının ardından çok sayıda paylaşım yapıldı.

Van’da Uzm. Dr. Altın’ın vefatı sonrası Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun: “Şırnak İl Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Suat Altın geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve yoğun uğraşlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Kıymetli meslektaşıma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyorum” paylaşımı yaparken, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya da; “Canımız ciğerimiz Suat Altın hocamızı kaybettik maalesef” ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi tarafından yapılan paylaşımda ise; “Şırnak İl Sağlık Müdürümüz kıymetli meslektaşımız Dr. Suat Altın’ı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz” denildi.

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi ve çok sayıda doktor ile sağlıkçı da Uzm. Dr. Suat Altın’ın vefat haberinin ardından duygu dolu mesajlar paylaştı.