Tahmini Okuma Süresi: dakika

31 Mart seçimleri öncesi partiler aday belirleme sürecine girerken, gözler Van ve ilçelerine çevrilmiş durumda. Vatandaşlar, partilerin göstereceği adayları merak ederken, önümüzdeki günlerde adayların netleşmesi bekleniyor.

AK Parti’den Erciş için aday adaylık başvurusu yapan Faruk Ünal, “Talebimiz halkımızın istediği kişinin aday gösterilmesidir” derken, “Bu süreçte halkımızdan istirhamım algılara inanmak değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği isme odaklanmasıdır” vurgusu yaptı.

“HERŞEY ERCİŞ’İMİZ İÇİN”

Açıklamalarda bulunan AK Parti Erciş Belediye Başkan Aday Adayı Faruk Ünal; “Erciş için çıktığımız bu yolda son viraja gelmiş bulunmaktayız. Adaylık sürecinde artık Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirlerinden sonra seçimin startı verilmiş olacak.

Şahsım adına halkımdan istirhamım güçlü bir destektir. Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımı veya başka bir arkadaşımızı takdir eder hiç önemli değil. Talebimiz halkımızın istediği kişinin aday gösterilmesidir. Bizim yegane hedefimiz Erciş’imizin hak ettiği değeri görmesi ve vatandaşlarımızın tüm hizmetlerden faydalanmasıdır.

Bugüne kadar iyi günde kötü günde, her zaman halkımızın yanında ve ulaşılabilir olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte halkımızdan istirhamım algılara inanmak değil, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdir edeceği isme odaklanmasıdır. Biz ilk gün sloganımızda da söylediğimiz gibi ayrıştırmaya değil, birleştirmeye geliyoruz. Her şey Erciş’imiz ve Ercişlilerimiz için…” ifadelerini kullandı.