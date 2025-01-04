UİB'den yapılan açıklamaya göre, birlik üyelerinin 2024 yılı dış satımı, önceki yıla göre yüzde 6 artışla 38 milyar 637 milyon 29 bin dolar oldu. Aralık ihracatı ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 artışla 3 milyar 651 milyon dolara ulaştı.

UİB bünyesindeki Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) geçen yılki ihracatı, 2023 yılına göre yüzde 7 artışla 32 milyar 330 milyon 397 bin dolar oldu. Birlik, aralık ayında 3 milyar 110 milyon 976 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), 2024'te 1 milyar 272 milyon 280 bin dolar ihracat rakamına ulaştı. Birlik, aralıkta 95 milyon 808 bin dolar ihracata imza attı.

Geçen yılki ihracatı 862 milyon 945 bin dolar olarak kayıtlara geçen Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) aralık ayı dış satımı ise 56 milyon 101 bin dolara ulaştı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2024'te 206 milyon 496 bin dolarlık dış satışa imza attı, aralık ayında da 12 milyon 664 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) de aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5'lik artışla 30 milyon 919 bin dolar ihracat yaptı.

Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, "2024 yılı, küresel ekonomi açısından zorlu geçerken, global pazarda yoğun bir talep daralması yaşandı. Buna rağmen, ülkemiz yılı artan ihracatıyla bitirmiştir. Bunda şüphesiz ihracatçılarımızın önemli payı bulunmaktadır. UİB olarak 2024 yılını da rekor ihracatla tamamlamış olmaktan mutluyuz." ifadesini kullandı.