5, 10, 20 ve 50 TL'lik banknotları ATM'lerden çekmek artık neredeyse imkansız hatta kimi ATM'ler 100'lük banknot bile vermiyor. Çekmeyip yatırmak istiyorsanız genelde o da mümkün olmuyor.

ATM'lerde günlük toplam çekilen tutarın limiti de yeni yıla kadar 5 bin lira ile 10 bin lira bandındaydı. Yeni yıldan sonra bu rakamlar bir miktar daha esnetildi. Şu anda ATM’lerden 15 bin lira ila 20 bin lira arasındaki rakamlar çekilebiliyor ancak bu kadar yüksek meblağ verildiğinde de ATM'leri para kısa sürede tükeniyor. Vatandaş bu kez de para olan ATM aramak zorunda kalıyor.

BİR ATM NE KADAR PARA ALIYOR?

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan da konu ile ilgili yaptığı açıklamasında “Daha düşük banknotlar daha fazla yer kaplıyor. ATM de aslında kabul etmiyor. Bir ATM yaklaşık 800 bin lira ile 1 milyon lira civarında para alıyor ama bankalar bunun tamamını doldurmuyor. Genelde bankalar ATM'lere 500 bin lira ile 700 bin lira arasında para koyuyor.” dedi.

Vatandaşlar da ATM'lerin genellikle bozuk para vermediklerinden şikayet ederek “Yatırırken de zorluk çıkıyor, almıyor yani düşük paralar olmuyor genelde. Ancak vermesi lazım ufak parayı da çünkü vatandaşın küçük paralara da ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK BANKNOTLARI ATM’LERDEN ÇEKMEK İMKANSIZ HALE GELDİ

Kanal D Haber muhabiri de ATM’lerin bozuk para verme sıkıntısı ile ilgili bir ATM’den para çekmeye çalıştı ve şunları yaşadı:

“Şimdi ATM'den 20 lira çekmeyi deneyeceğim bakalım ATM parayı verecek mi? ATM 20 lirayı vermiyor. Şimdi de 50 lira çekmeyi deneyeceğim bakalım 50 lirayı verecek mi, ATM 50 lirayı da vermiyor. Küsuratlı bir para 180 çekmeyi denedim ancak ATM çekmek istediğiniz 180 lirayı da şu an veremiyorum diyor ve bizi sadece ödeyebileceğim tutar diyerek 100 lira çekmeye yönlendiriyor.”