Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara-İstanbul Devlet Yolu'nun Bolu Dağı geçişinde bir TIR'ın makas atması trafik güvenliği nedeniyle 15 dakika kapalı kalan Bolu Dağı geçişinde trafikte herhangi bir aksama yoktur. Söz konusu aksın yanı sıra İstanbul ili genelinde ve İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol bulunmamaktadır.

Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların (tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç) 23 Şubat Pazar günü saat 13.00’e kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir" denildi.

Açıklamada, vatandaşların yolculuk esnasında sorun yaşamamaları için ALO 123 Bakanlık Çağrı merkezinden, ALO 159 Yol Danışma Hattı’ndan ya da Karayolları Genel Müdürlüğü web sitesi güzergahları üzerindeki yol durumunu öğrenebilecekleri kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca vatandaşlarımızın yolculukları esnasında kuvvetli kar yağışından etkilenmemeleri için kış lastiği takmalarını, yakıt depolarının dolu olmasını, zincir, takoz, çekme halatı bulundurmalarını, trafiğin durması halinde bulundukları şeritte kalmalarını, özellikle emniyet şeridi ve karşı yöne ait şeridi ihlal etmemelerini tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın seyahatleri esnasında sorun yaşamaması için karayolları ekiplerimiz 7/24 görevdedir. Güvenli ve iyi yolculuklar dileriz."