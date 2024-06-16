Sıcaklık uyarısı: Derin dondurucunun iç sıcaklığı belirtilen sınırların dışına çıktığında, genellikle sarı ikaz ışığı yanar. Bu, derin dondurucu kapağının açık kaldığı, elektrik kesintisi yaşandığı veya cihazın arızalandığı anlamına gelebilir.

Kapak açık uyarısı: Derin dondurucu kapağı uzun süre açık kaldığında, sarı ışık yanarak kullanıcıyı uyarır. Bu, enerji tasarrufu ve donmuş gıdaların bozulmasını önlemek için önemlidir.

Arıza uyarısı: Bazı derin dondurucular, compresör, fan motoru veya elektronik devrelerde bir arıza olduğunda sarı ışık yakarak kullanıcıyı bilgilendirir. Bu durumda cihazın servis görmesi gerekebilir.

Yukarıdaki olası nedenlerden hangisinin geçerli olduğunu anlamak için, derin dondurucunuzun kullanım kılavuzuna bakmanız veya yetkili servis ile iletişime geçmeniz önerilir. Böylece sarı ışığın nedenini tespit edip gerekli önlemleri alabilirsiniz.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi