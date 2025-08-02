Bitlis’in Tatvan ilçesinde epilepsi ve serebral palsi (SP) tanısı bulunan 14 yaşındaki bir çocuk hasta, geçirdiği durdurulamayan nöbetler nedeniyle Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Ambulansla veya karayolu taşıtlarıyla gönderilmesi riskli olan hasta için uçak ambulansla sevk edildi. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’nde tedavisi sürdürülürken, nöbetlerinin durdurulamaması nedeniyle riske giren 14 yaşındaki epilepsi ve Serebral Palsi hastası çocuk için sevk önerildi.

Hastanın durumunun takip eden hekimi tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine sevk bildirimi yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan değerlendirme sonucu, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacının olduğu belirlenen çocuk hastanın, Ankara’daki Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’ne nakline karar verildi.

Sevk işlemi, sağlık ekiplerinin tüm medikal güvenlik önlemlerinin almasının ardından önce Van Ferit Melen Hava Limanına ambulansla götürülen çocuk hasta burada bekleyen Uçak ambulansa alınarak Ankara’ya ulaştırıldı. Yetkililer, sağlığa erişimin güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.