Wanhaber / Fatma Öztürk
TYP kapsamında İŞKUR üzerinden personel alımı yapılarak okullarda görevlendirilmek üzere geçtiğimiz günlerde kura çekimi yapıldı.
Yapılan kura çekimlerinin ardından asil ve yedek listede yer alanların isimleri açıklandı.
İşte sıralı tam listeler:
1. Bölge Asil Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
1. Bölge Yedek Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
2. Bölge Asil Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
2. Bölge Yedek Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
3. Bölge Asil Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ
3. Bölge Yedek Listesine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ